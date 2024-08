Nach der Festnahme von Marius Borg Høiby, dem älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, am Sonntag (04.08.), äußert sich nun erstmals das Königshaus öffentlich zu dem Vorfall.



Kronprinz Haakon sagte am Rande der Olympischen Spiele in Paris dem Sender "TV2" zur Festnahme seines Stiefsohns: "Es ist eine ernste Angelegenheit, wenn die Polizei so beteiligt ist, wie sie ist."



Damit bestätigte er die Vorkommnisse aus der Nacht zum 4. August. Allerdings entscheidet sich Norwegens zukünftiger König für Integrität - und betont: "Ich denke, es ist für mich nicht richtig, jetzt auf den Fall einzugehen." Anschließend lenkt er das Gespräch wieder auf die Olympia.

Was ist passiert?

Die Festnahme von Marius Borg Høiby war ein Schock für die norwegischen Royals. Es geht um den Verdacht auf Körperverletzung und Sachbeschädigung. Das teilte die Osloer Polizei der Deutschen Presse-Agentur mit.



Die Polizei sei zu einer Wohnung in Oslo gerufen worden, weil es dort in der Nacht zum Sonntag (04.08.) zu einer Gewalttat gekommen sein soll. Laut der norwegischen Zeitung "Se og Hør" habe Borg Høiby die Frau "psychisch und körperlich" angegriffen. Im Krankenhaus soll bei ihr dann eine Gehirnerschütterung festgestellt worden sein.



Gegen den 27-Jährigen werde nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt, wie die Polizei in Oslo bestätigt. Sein Anwalt Øyvind Bratlien äußert sich gegenüber den Tageszeitungen "Dagbladet" und "Se og Hør" zu den Anschuldigen so:

Die Anklage bezieht sich auf Körperverletzung, die nach dem Gesetz die geringste Form der Gewalt ist. Weder mein Mandant noch ich sind über den gesamten Inhalt des Falles informiert worden, noch hat er sich auf meinen Rat hin bisher dazu geäußert. Anwalt Øyvind Bratlien Se og Hør

Bildrechte: dana press

Am Montag (05.08.) sei Marius Borg Høiby wieder freigelassen worden, so die Polizei. Mittlerweile soll er bei seiner Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, auf der Residenz Skaugum in Asker sein.

Anwalt bittet um "Privatsphäre und Ruhe"

Der königliche Pressesprecher des Palastes, Guri Varpe, teilt der Zeitung "Dagbladet" per SMS lediglich mit: "Wir beziehen uns in diesem Fall auf den Anwalt von Marius Borg Høiby." Der wiederum betont:

Es ist wichtig, dass der Prozess seinen Lauf nimmt und dass die Medien das Bedürfnis meines Mandanten nach Privatsphäre und Ruhe respektieren. Die Polizei muss ihre Arbeit machen können, ohne dass die Medien über Fakten und Schuld entscheiden. Es ist Sache der Gerichte, ob der Fall dort landet.

Kronprinzessin Mette-Marit sagt Teilnahme an Olympischen Spielen ab

Eigentlich war geplant, dass das norwegische Kronprinzenpaar bei den Olympischen Spielen dabei sein wird. Am Dienstag (06.08.) sagte Kronprinzessin Mette-Marit ihre Reise nach Paris aber überraschend ab. Kronprinz Haakon reiste stattdessen alleine an.



Erst wurde spekuliert, dass die Absage mit der chronischen Lungenerkrankung der Prinzessin zusammenhänge, wegen der sie schon oft bei offiziellen Terminen ausgefallen ist. Jetzt liegt aber die Vermutung nahe, dass es mit der Festnahme ihres Sohnes Marius zu tun hat.



Simen Løvberg Sund, der Kommunikationsberater des Hofes, äußert sich laut der Nachrichtenagentur NTB so: "Die Kronprinzessin hat ihre Abreise vorerst verschoben und hofft, später nachreisen zu können."

Das soll die neue Freundin von Marius sein

Nach Polizeiangaben soll eine Beziehung zwischen Marius Borg Høiby und dem mutmaßlichen Opfer bestehen. Ob es sich bei der Frau aber um seine angeblich neue Freundin Rebecca Helberg Arntsen handelt, ist nicht bekannt. Zuletzt zeigte sich Marius Borg Høiby immer wieder mit ihr an seiner Seite, unter anderem in seiner Instagram-Story. Zu dem Strandfoto mit inniger Umarmung der beiden schreibt Marius Borg Høiby: "noch glücklicher".