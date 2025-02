Nicht nur die Royals zeigen sich betroffen: Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson sprach auf einer Pressekonferenz von einer Dunkelheit, die sich über das Land gelegt habe. "Das, was nicht passieren darf, ist jetzt auch in Schweden passiert. (...) Wir haben brutale tödliche Gewalt gegen unschuldige Menschen gesehen. Das ist die schlimmste Schießerei in der schwedischen Geschichte. Wir wissen, dass viele Menschen in Örebro tief verzweifelt sind. Viele Kinder haben Angst und sind unruhig."



Auch Schwedens Justizminister Gunnar Strömmer sprach von der "schlimmsten Massenschießerei", die es in Schweden je gegeben habe. Das Motiv für die Tat ist weiterhin unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter allein gehandelt hat und es sich nicht um einen Terrorakt handelt.



Örebro ist mit rund 130.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Schwedens. Zwischen Stockholm und Göteborg gelegen, ist Örebro wegen seiner historischen Straßen und der Nähe zur abwechslungsreichen Natur bei Touristen beliebt. Doch von Urlaubsidylle ist seit gestern keine Spur mehr.