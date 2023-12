Christmas-Fact: Anders als in vielen anderen europäischen Ländern, erfolgt die Bescherung in den Niederlanden bereits am Vorabend des Nikolaustages, dem Sinterklaas-Fest.



Um Last-Minute-Geschenke müssen sich die niederländischen Royals also keine Gedanken mehr machen. Da steht einem besinnlichen Fest ja nichts mehr im Wege.

"God Jul" von den norwegischen Royals - aber ein Familienmitglied fehlt

So hat sich Mette-Marit die Vorweihnachtszeit sicher nicht vorgestellt: Die Kronprinzessin ist kurz vor dem Fest an Corona erkrankt - und fehlt deshalb auch auf dem diesjährigen Weihnachtsfoto.



Haakon posiert deshalb etwas verloren neben seinen Eltern König Harald und Königin Sonja, sowie Ingrid und Sverre Magnus. Vor der Foto-Session besuchte der Thronfolger mit seinen Kindern einen Gottesdienst in der Osloer Schlosskapelle.

Bildrechte: Cornelius Poppe / NTB

Glamouröse Weihnachten an der Côte d’Azur