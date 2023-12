Ups, die Weihnachtskarte der Monegassen sollte so eigentlich noch gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Aus bisher unbekannten Gründen fand das diesjährige Weihnachtsmotiv bereits vor der offiziellen Veröffentlichung seinen Weg nach draußen und wird seitdem von zahlreichen Fan-Accounts auf Social Media geteilt.



Wie bei den Grimaldis Weihnachten aussieht? Festlich, glamourös, gesittet und sehr, sehr harmonisch. Nach zahlreichen Negativ-Schlagzeilen zeigten sich Charlène und Albert in der Öffentlichkeit zuletzt betont oft und betont glücklich. Das spiegelt auch ihr diesjähriges Kartenmotiv wieder.



Charlène posiert darauf in einer goldenen Robe mit den beiden Zwillingen Jacques und Gabriella. Albert steht hinter dem Trio und legt seiner Frau liebevoll die Hand auf die Schulter. Ambiente und Deko sind perfekt auf die Looks der Fürstenfamilie abgestimmt. 2023 definitiv die pompöseste Royal-Weihnachtskarte!