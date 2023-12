2023 war für die spanische Königsfamilie ein aufregendes Jahr - vor allem für Infantin Leonor. Die Kronprinzessin startete nicht nur ihre Militärausbildung, sondern feierte auch ihren 18. Geburtstag.



Das diesjährige Weihnachtskarten-Motiv wurde auch an genau diesem denkwürdigen Tag aufgenommen. Arm in Arm stehen die vier Royals nebeneinander und zeigen: Wir halten zusammen - auch wenn die Schwestern Leonor und Sofia langsam flügge werden und aus dem Palast ausziehen. Sofia drückt in Wales die Schulbank, während Leonor in der Militärakademie ihre Frau steht.