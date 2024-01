Über Geld spricht man nicht, man hat es. Dieser Spruch scheint Leitlinie zu sein bei vielen Royals, die in finanziellen Fragen oft hinter einer Mauer des Schweigens residieren. Das bleibt so lange gut, bis tatsächlich jemand über Geld und Vermögenswerte sprechen muss. König Felipe von Spanien blieb im vergangenen Jahr keine andere Wahl.

Aufgrund der Eskapaden seines Vaters geriet der spanische König so stark unter Druck, dass er finanziell blank zog, um die Transparenz zu erhöhen. Er hat freiwillig offenbart, dass er über ein persönliches Vermögen von 2,6 Millionen Euro verfügt. Dabei soll es sich Palast-Angaben zufolge hauptsächlich um Sparkonten handeln. Außerdem besitze der König Kunstwerke und Schmuck. Das Geld soll aus der Entlohnung für seine Tätigkeiten als Kronprinz und Staatsoberhaupt in den vergangenen 25 Jahren stammen. Viel mehr wird künftig wohl nicht dazukommen. Denn auf das Erbe seines Vaters hat der spanische König bereits verzichtet. Das wird einst der spanische Staat bekommen.

Diesen Schätzungen zufolge hat Großherzog Henri von Luxemburg das dickste Portemonnaie. Sein Privatvermögen soll Berichten zufolge bei rund 3,3 Milliarden Euro liegen. Ihm dicht auf den Fersen ist ein weiterer Royal, über den man hierzulande nur selten in der Presse stolpert. Liechtensteins Oberhaupt Fürst Hans Adam II. soll mit geschätzten 2,89 Milliarden Euro den zweiten Platz im royalen Vermögens-Ranking einnehmen.

Wer ganz an der Spitze der Finanz-Liste König Charles III. vermutet hat, wird enttäuscht sein, denn mit einer neuen Schätzung des Guardian, die auf ein Privat-Vermögen von knapp zwei Milliarden Euro kommt, liegt der britische Monarch in Europa "nur" auf Platz drei.



Platz vier geht an ein Fürstentum - und zwar nach Monaco. "Business Insider" zufolge soll Fürst Alberts Privatvermögen rund 830 Millionen Euro schwer sein.