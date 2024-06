Großbritannien trifft Japan - das erste Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten!



Der japanische Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako reisen Ende Juni nach Großbritannien. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, wird König Charles III. sie zu einem dreitägigen Staatsbesuch empfangen.



Am 22. Juni werden sie voraussichtlich anreisen und erstmal private Termine wahrnehmen. Was sie unternehmen werden, erfahren Royal Fans dann vielleicht auf dem noch recht frischen Instagram-Account der Kaiserfamilie. Der offizielle Staatsbesuch findet dann vom 25. bis 27. Juni statt.



Auf dem Programm des Staatsbesuchs stehen der traditionelle Empfang mit militärischen Ehren, eine Kutschfahrt sowie Besuche in Museen und im Francis Crick Institute, einem biomedizinischen Forschungszentrum in London.



Am 25. Juni wird Charles III. ein Staatsbankett zu Ehren des Kaisers und der Kaiserin geben, bei dem beide Monarchen eine Rede halten werden.



Am dritten Tag des Staatsbesuchs wird Kaiser Naruhito zum Schloss Windsor westlich von London fahren, um einen Kranz am Grab von Queen Elizabeth II. niederzulegen, deren Staatsbegräbnis er und die Kaiserin im September 2022 besucht hatten.