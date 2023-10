Auch das dänische Königshaus ist eng mit dem Militär verbunden. Die Nachricht, dass Prinz Felix, der zweitälteste Sohn von Prinz Joachim, seine Militärkarriere nach nur vier Wochen an den Nagel hängte, verbreitete sich 2021 in Dänemark wie ein Lauffeuer.



Das Königshaus schien nicht besonders amüsiert: In einer kurzen Pressemeldung hieß es, man wolle "keinen weiteren Kommentar" zu Felix' Entscheidung abgeben. Bereits sein Bruder Prinz Nikolai brach seine Zeit beim Militär nach zwei Monaten vorzeitig ab.



Nun richten sich alle Blicke auf Prinz Christian. Der künftige Thronfolger wird im Oktober 18, könnte also nach seinem Schulabschluss in Uniform antreten. Auch sein Vater, Kronprinz Frederik, begann seine militärische Laufbahn 1986 mit 18 Jahren als Rekrut in der Königlichen Leibgarde.