Der olympische Geist bringt nicht nur Athleten und Sportsfreunde aus aller Welt zusammen, er berührt auch so manches Herz: Jahr für Jahr reisen die Royals ihren Landsleuten hinterher, feuern von der Tribüne aus an, schütteln Hände, üben sich im Smalltalk und polieren ihr Image.



Eine knisternde Atmosphäre, die auf den ein oder anderen Blaublüter übersprang. Denn nicht nur ein Royal hat am Rande der Olympischen Spiele die große Liebe gefunden.

König Carl Gustaf und Königin Silvia

Ein royaler Playboy, eine charmante Olympia-Hostess und ein Liebesbote - der Stoff, aus dem Märchen sind.



1972 düste der schwedische Thronfolger Carl Gustaf zu den Olympischen Spielen nach München. In der bayerischen Landeshauptstadt traf er nicht nur auf Olympia-Fans und Athleten, sondern auch auf die Frau seines Lebens: Silvia Sommerlath, gelernte Dolmetscherin und Olympia-Hostess.

Bildrechte: imago/Sven Simon

Prinzessin Birgitta, eine der Schwestern von Carl Gustaf, erinnerte sich im Interview mit der schwedischen Zeitschrift "Svensk Damtidning" zurück, wie sich ihr Bruder in die damals 28-jährige Silvia verguckt hat: Es habe

sofort "Klick" gemacht. Carl Gustaf schickte seinen Adjutanten los, um Silvia zu einem privaten Abendessen mit der Familie einzuladen. Birgitta erinnert sich: "Ich war vom ersten Moment an dabei. Diesen Abend werde ich nie vergessen". Der Rest ist Geschichte.

Prinzessin Anne und Captain Mark Phillips

München brachte auch den Briten Liebesglück.



Zwar lernten sich Queen-Tochter Prinzessin Anne und Captain Mark Phillips bereits Ende der 1960er-Jahre kennen, gefunkt haben soll es laut "Town & Country" aber erst zu den Olympischen Spielen 1972.



Damals war Mark Phillips Mitglied der britischen Nationalmannschaft im Vielseitigkeitsreiten, die bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille gewann. Das schien Anne, selbst eine begeisterte Profi-Reiterin, zu imponieren. 1973, nur ein Jahr nach Olympia, verlobte sich das Paar.

Bildrechte: IMAGO / United Archives

Ihre gemeinsame Tochter Zara Tindall trat in die Fußstapfen ihrer sportsbegeisterten Eltern und wurde ebenfalls Reitsportlerin. Bei den Olympischen Spielen 2012 gewann sie eine Silbermedaille, die ihr von der eigenen Mutter überreicht wurde.

König Frederik und Königin Mary

Knapp drei Jahrzehnte nach Anne und Mark Phillips fand das nächste royale Traumpaar bei Olympia zusammen: Mary und Frederik.



2000 genoss der damalige Thronfolger das berüchtigte Sydneyer Nachtleben am Rande der Olympischen Spiele. Im mittlerweile legendären Pub "The Slip Inn" begegnete er Mary Donaldson - einer 28 Jahre alte Marketingexpertin aus Sydney. Die machte sich laut "Women's Weekly" nichts aus europäischen Adelshäusern und hatte keinen blassen Schimmer, dass sie gerade einem Thronfolger gegenüberstand. Der stellte sich auch nur als "Fred aus Dänemark" vor. Marys Nummer bekam er trotzdem - oder vielleicht auch gerade deswegen. Geheiratet wurde vier Jahre später.

Bildrechte: dana press

Fürstin Charlène und Fürst Albert

2000 schien etwas in der Luft zu liegen. Denn in diesem Jahr traf Amors Pfeil noch einen weiteren Royal: Prinz Albert - wenn auch nicht direkt bei den Spielen.



Der Monegasse verliebte sich im Juni 2000 am Rande eines Schwimmwettbewerbs in Monte Carlo in die südafrikanische Schwimmerin Charlene Wittstock - und bat sie direkt um ein Date, wie die heutige Fürstin im Interview mit "Paris Match" verriet.

Bildrechte: dana press