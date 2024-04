Es war DER Schock im neuen Jahr: Kate lag im Krankenhaus, musste am Bauch operiert werden und sollte bis nach Ostern ausfallen. Nun wird ihre Auszeit voraussichtlich noch länger andauern.



Um was für eine Operation es sich genau handelte? Unklar. Der Palast schwieg eisern und verwies in einem Statement auf die Privatsphäre der Prinzessin.



Eine gute Woche vor Ostern setzte diese schließlich selbst den Spekulationen ein Ende. Nach der OP sei bei ihr Krebs diagnostiziert worden, teilt sie in einer bewegenden Videobotschaft mit.