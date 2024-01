In einem Interview anlässlich seines 50. Geburtstages schlug der sonst so zurückhaltende Prinz Daniel ernste Töne an: ""Es ist schrecklich, nicht gesund zu sein."



Seit seiner Geburt leidet Daniel an einer Nierenkrankheit. 2009 - im Jahr seiner Verlobung - wurde ihm deshalb eine Niere seines Vaters Olle Westling transplantiert. Davor musste er fünfmal die Woche zur Dialyse.



Seinem Vater ist er auf ewig dankbar: "Ich habe ein neues Leben bekommen."