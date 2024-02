Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Sparsamste im ganzen Land?



Die royalen Damen sind nicht nur bloße Repräsentanten der Krone, sondern auch wahre Stilikonen. Die Looks von Kate, Letizia und Co. werden kritisch beäugt und sind nicht selten in Rekordgeschwindigkeit ausverkauft.



Die Fashion-Webseite "UFO No More" macht es sich seit 2017 jährlich zur Aufgabe, die Modeausgaben der Royal-Ladys zu dokumentieren. Dafür wird bei öffentlichen Terminen genau analysiert, welche Kleidungsstücke getragen werden. Was ist neu, was bereits getragen, welcher Designer steckt dahinter und wie viel musste dafür hingeblättert werden?



Fragt sich: Wer gab 2023 am meisten für Mode aus?