Die Vorwürfe: Kate sei schuld am Bruderzwist, Charles war ein schlechter Vater und die Royal Family sei neidisch auf Meghan.



Zwar schnellten Harrys Memoiren in Rekordzeit an die Spitze der internationalen Bestsellerlisten, doch die meisten Leser waren sich allerdings einig: Too much information.



Denn Harry packt nicht nur über die verhasste Familie in der alten Heimat aus, sondern teilt auch pikante Storys über sich selbst: vom ersten Mal im Gras, bis hin zu ersten Drogenexperimenten und Taliban-Morden.



Oh Harry…, ob du dir damit einen Gefallen getan hast? Seit "Spare" gilt das Verhältnis zu seiner Familie als endgültig zerrüttet.