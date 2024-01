Am 8. September 2022 passiert das Unvorstellbare: "London Bridge is down" - die Queen ist tot. Nach 70 Jahren auf dem Thron.



Doch es geht weiter: Aus dem ewigen Thronfolger Charles wird der neue König, aus seiner Frau Camilla eine Königin. Nun heißt es: God save the King!



Am 6. Mai 2023 wird das neue Königspaar in der Westminster Abbey gekrönt. Der Startschuss für ein neues Zeitalter der britischen Krone.