Großverdienerin: Königin Silvia von Schweden ist laut "People with Money" und "Business Insider" eine der reichsten Monarchinnen der Welt. Ihr Privatvermögen wird je nach Quelle auf zehn bis 46 Millionen Euro geschätzt. Allerdings kommt der Reichtum nicht nur durch ihr Königinnen-Gehalt: Die schwedischen Royals investieren über eine familieneigene Gesellschaft in Aktien und Immobilien. Silvias Apanage macht nämlich nur einen vergleichsweise kleinen Anteil aus, wie ihr royaler Finanzbericht zeigt: Demnach hat die Königsfamilie 2021 149 Millionen schwedische Kronen (umgerechnet circa 14 Millionen Euro) erhalten. Der König und die Königin sahen davon aber "nur" 8 Millionen Kronen (0,77 Millionen Euro). Im Vergleich zu anderen Königshäusern ist die Apanage für Carl Gustaf und Silvia ganz schön mau. Das wird die beiden aber nicht sehr schmerzen: Ihr Privatvermögen wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt.

Die Niederländer machen es laut "Business Insider" ähnlich wie die Schweden und investieren privat in Immobilien und Aktien. Willem-Alexander und Máxima sollen u.a. am Mineralölkonzern "Shell Oil" beteiligt sein. Gelernt ist eben gelernt: Máxima studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete in New York u.a. für die Deutsche Bank.



Hinsichtlich der Apanage ziehen sie allerdings an den Schweden vorbei: Wie die Zeitung "AD" berichtet, erhielt die Königsfamilie 2022 48,2 Millionen Euro für ihre Ausgaben. 1.007.000 Euro gingen davon an König Willem-Alexander - steuerfrei, versteht sich. Seine Frau Máxima bekam 411.000 Euro.