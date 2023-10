Endlich sind König Willem-Alexander und Königin Máxima wieder mit allen drei Töchtern zusammen. "Die Festtage kommen: wieder gemeinsam zu Hause" twitterte der Hof kürzlich und zeigte ein Foto der Familie.



Kronprinzessin Amalia hatte im Sommer Abitur gemacht und verbringt nun die Zeit bis zum Studium im nächsten Jahr mit Reisen und Praktika bei Firmen. Was und wo sie in den vergangenen Monaten war, teilt der Hof nicht mit. Ihre Schwester Alexia besucht seit September ein Internat in Wales - gemeinsam mit der spanischen Kronprinzessin Leonor. Alexia kam für die Feiertage aber nach Hause. Wegen der Corona-Regeln durften die Eltern sie in der Zwischenzeit nicht besuchen. Nur die 14-jährige Ariane wohnt noch dauerhaft im Palast Huis ten Bosch in Den Haag.



Wie genau die Oranjes die Feiertage verbringen, ist Privatsache und wird nicht mitgeteilt. Sie sollten sich aber wohl vor großen Partys hüten: Erst kürzlich hatte die Familie das Volk erbost, weil sie trotz der strengen Corona-Regeln den 18. Geburtstag von Kronprinzessin Amalia am 7. Dezember groß gefeiert hatte. Dutzende Gäste sollen bei der Party im Palast-Garten gewesen sein. Dabei sollen Niederländer nur höchstens vier Besucher am Tag empfangen.

