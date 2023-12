Irgendwo tief in meinem Herzen wusste ich, dass ich an meinem Hochzeitstag schon immer Grün tragen wollte. Das kleine Mädchen, das einst in diesen Gärten herumlief und so tat, als sei es eine Fee, konnte noch nicht ahnen, welche Magie sich zwanzig Jahre später in derselben Kulisse entfalten würde.

Raja Emina Instagram