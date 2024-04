Die Baby-News gab das jordanische Königshaus am Mittwoch (10. April) in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Demnach soll der royale Nachwuchs im Sommer zur Welt kommen.



Prinzessin Rajwa und Kronprinz Hussein gelten in Adelskreisen als absolutes Glamour-Paar. Ihre Hochzeit? Ein Fest der Superlative. Die beiden schworen sich am 1. Juni 2023 im Zahran-Palast in Amman die ewige Liebe.



Ihre Gästeliste las sich wie das Who-is-Who der Royal-Welt. 140 Staats- und Regierungschefs, sowie Mitglieder des Hochadels gaben sich die Ehre - darunter Prinz William und Prinzessin Kate, das Königspaar der Niederlande sowie Kronprinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel.