Bei den schwedischen Royals hat sich über die Jahre eine kleine Weihnachts-Routine entwickelt: Abwechselnd wird entweder bei Victorias oder bei Daniels Eltern gefeiert. Im vergangenen Jahr richteten Ewa und Olle Westling im beschaulichen Ockelbo das Weihnachtsfest aus. Der kleine Ort, in dem Prinz Daniel aufwuchs, liegt zwei Fahrtstunden nördlich von Stockholm.



Dieses Jahr wären also König Carl Gustaf und Königin Silvia dran gewesen - doch der Plan wurde kurzfristig über den Haufen geworfen.



Wie die schwedische Zeitung "Svensk Damtidning" erfahren haben will, feiern dieses Jahr alle zusammen - und zwar in Victorias und Daniels Zuhause: in Schloss Haga in Solna bei Stockholm.



Zuvor steht aber noch der 80. Geburtstag von Königin Silvia am 23. Dezember auf dem Programm.