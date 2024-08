Mit 47 Jahren wagt sich Victoria also noch einmal zum Militär. Wer jetzt denkt, dass die Kronprinzessin in den nächsten Wochen durch den Schlamm robbt, wird leider enttäuscht. Bereits 2003 hat sie eine militärische Grundausbildung absolviert - Matsch und Schlamm gehören also der Vergangenheit an.



Diesmal geht es um etwas anderes, wie Victoria selbst in ihrem Statement auf Instagram berichtet: "Gemeinsam mit den anderen Kadetten werde ich mich unter anderem in Taktik, Militärwissenschaft und Militärstrategie vertiefen."



Die Ausbildung am National Defense College werde laut Informationschefin Margareta Thorgren also viel "Zeit in Klassenzimmern und regelmäßige Prüfungen" beinhalten.