Gut möglich, dass Prinzessin Sofia von Schweden an ihrem 40. Geburtstag am 6. Dezember gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, wie sonst. Gut möglich, dass zwar alle ganz brav gratulieren, aber auch verstohlen auf ihren Babybauch schauen und insgeheim die Tage bis Februar zählen. Dann nämlich soll Kind Nummer 4 von Sofia und ihrem Mann Carl Philip auf die Welt kommen.



Das neue Jahr könnte für die schwedischen Royals kaum glücklicher beginnen.