Für Sofia ist die schwedische Sportgala "Idrottsgalan" ein Pflicht- und Herzenstermin. Alle Jahre wieder werden hier Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen geehrt. Das schwedische Königshaus lässt sich bevorzugt von Prinzessin Sofia, Prinz Carl Philip und Prinz Daniel vertreten - der jungen, sportbegeisterten Royal-Generation.



Doch die Prinzen mussten dieses Jahr auf weibliche Begleitung verzichten: Sofia sagte ihre Teilnahme am Montag, also am Tag des Events, kurzfristig ab, wie der Palast der schwedischen Zeitung "Svensk Damtidning" mitteilte. Ein Schock für die Organisatoren.



Der Grund? Sofia ist krank: "Leider musste die Prinzessin wegen einer schweren Erkältung absagen. Aus Rücksicht auf die anderen Gäste bleibt die Prinzessin zu Hause."