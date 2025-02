Ines Marie Lilian Silvia, Herzogin von Västerbotten. Was für ein Titel! Entsprechend dem Rang der kleinen Adligen wurde der Name natürlich nicht einfach so herausposaunt, sondern standesgemäß verkündet.



Anlässlich der Geburt der Prinzessin fand am Montagmittag eine Sitzung des Staatsrates im Königlichen Palast in Stockholm statt. Kein Geringerer als der König - und frischgebackene neunfache Opa - Carl Gustaf gab der Regierung den Namen seiner Enkelin bekannt.