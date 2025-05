Leonor trat nach ihrem Abitur 2023 ihre militärische Ausbildung an. Das Training soll sie auf ihre künftige Rolle als Oberbefehlshaberin Spaniens vorbereiten, womit sie in die Fußstapfen ihres Vaters Felipe tritt.



Anders als Leonor muss Sofía nicht ihre Prinzessin beim Militär stehen. Der Palast sieht keine Notwendigkeit einer militärischen Laufbahn für die Nummer zwei der Thronfolge. Stattdessen wird sie voraussichtlich im Herbst ein Studium beginnen. "Hola" will wissen, dass es Sofía dafür in die USA zieht. Papa Felipe studierte seinerzeit im kanadischen Toronto.