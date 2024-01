Am 14. Januar wird aus Kronprinzessin Mary Dänemarks neue Königin. Ein Meilenstein, bei dem sie leider (fast) auf die Unterstützung ihrer Familie verzichten muss.

Abdankung und Proklamation - historisch bedeutende Ereignisse, bei denen Mary nicht auf die Unterstützung ihrer Familie hoffen kann.



Marys Vater, John Dalgleish Donaldson, wird nicht beim Thronwechsel anwesend sein, wie der Palast gegenüber der dänischen Zeitung "Se og Hør" bestätigt hat. Der 82-Jährige sei aufgrund seines Alters "nicht in der Lage, die lange Reise nach Dänemark zur Proklamation anzutreten".



Tragisch: Marys Mutter, Henrietta Clark Donaldson, starb 1997 im Alter von 55 Jahren, als Mary gerade einmal 25 Jahre alt war. Sie erlebte nicht einmal, wie sich ihre Tochter in den dänischen Thronfolger Frederik verliebte.



Und es kommt noch trauriger: Auch auf ihre beiden Geschwister Patricia Anne Woods und John Stuart Donaldson muss Mary verzichten. Einzig und allein Schwester Jane Alison Stephens reist nach Dänemark und ist beim Thronwechsel dabei. Die 58-Jährige ist auch Patentante von Prinz Christian, der am Sonntag zum Thronfolger aufsteigen wird.