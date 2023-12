Belegt dieser Schritt, dass es tatsächlich Stunk zwischen Frederik und Mary gibt? Nicht direkt, denn wie der Hof gegenüber "Billet Bladet" sagte, sei die Reise schon lange geplant gewesen. Zudem würden Frederik und Tochter Isabella später nachkommen.



Und tatsächlich soll die Familie mittlerweile wieder vereint sein. Mary ist mit den Zwillingen nach Neuseeland weitergereist. Auch Kronprinz Frederik soll es inzwischen zu seiner Familie geschafft haben. Er reiste gemeinsam mit Prinzessin Isabella an, wie Bilder zeigen, die der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen.



Nur Prinz Christian bleibt zu Hause, da er für die Schule büffeln muss. Weihnachten wird die Familie dann aber wieder gemeinsam mit Königin Margrethe auf Schloss Marselisborg in Aarhus verbringen.



Also alles in Ordnung oder doch nur gute Miene zum bösen Spiel?