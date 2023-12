Die Weihnachtszeit und auch die Wochen vor dem Fest der Liebe gelten eigentlich als besinnliche Familienzeit.



Möglicherweise nicht so im dänischen Königshaus. Denn nach den Gerüchten um eine angebliche Affäre von Kronprinz Frederik hat Kronprinzessin Mary das Land verlassen und ist in ihr Heimatland Australien geflogen.



Wie der Hof gegenüber dem "Billet Bladet" bestätigt, befindet sich Mary mit den zwölfjährigen Zwillingen Vincent und Josephine in Down Under.

Palast beruhigt die Gemüter

Belegt dieser Schritt, dass es tatsächlich Stunk zwischen Frederik und Mary gibt? Nicht direkt, denn nach Angaben des Hofes sei die Reise schon lange geplant gewesen. Zudem würden Frederik und Tochter Isabella (16) später nachkommen.



Wann genau, ist unklar. Sicher scheint nach Angaben von Experten aber zu sein, dass die Familie das Weihnachtsfest gemeinsam in Dänemark verbringen wird. Also alles in Ordnung oder doch nur gute Miene zum bösen Spiel?

Fremdgeh-Gerüchte erschüttern dänische Royals