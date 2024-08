Zwischen mir, der echten Märtha, und der Prinzessin, mit der ich mich messen musste, klaffte ein Abgrund. Prinzessin Märtha Louise Marie Claire

Am 31. August heiratet Prinzessin Märtha Louise den Schamanen Durek Verrett. Eine umstrittene Verbindung, doch die 52-Jährige hat sich nie um Standesdünkel gekümmert. Nicht umsonst gilt die Prinzessin als royale Rebellin - den ein oder anderen Skandal inklusive. Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

Die Krone zum Greifen nah

Ich war seit meiner Geburt ein Problem für meine Familie. Prinzessin Märtha Louise Business Insider

Märtha Louise ist das erste Kind von König Harald und Königin Sonja - und das, nachdem die beiden neun Jahre lang um ihre Liebe und eine gemeinsame Zukunft kämpfen mussten. Der damalige Kronprinz Harald von Norwegen verliebte sich in die bürgerliche Kaufmannstochter Sonja Haraldsen, was seinem Vater, König Olav V., ganz und gar nicht gefiel.



Die Geburt von Tochter Märtha Louise im Jahr 1971 kann daher durchaus als Happy End bezeichnet werden. Ein Problem gab es trotzdem, wie die Prinzessin "Business Insider" verriet: "Die erste Reaktion, als ich geboren wurde, war: 'Oh mein Gott, es ist ein Mädchen. Was sollen wir tun?'"

Bildrechte: IMAGO / TT

Die damalige Thronfolgeregelung sah nur männliche Erben vor. Zwei Jahre später wurde Märtha Louises Bruder Haakon geboren. Der ersehnte Thronfolger - vorerst. Denn 1990 wurde die Verfassung und damit auch die Thronfolgeregelung geändert. Seitdem können theoretisch auch Frauen den norwegischen Thron besteigen.

Bildrechte: IMAGO / NTB

Eine Prinzessin, die den Thron ablehnte

Im Interview mit "Business Insider" erinnert sich Märtha Louise zurück: "Als ich 15 war, war der damalige Premierminister eine Frau. Ich erinnere mich, dass sie mit Opa zu uns nach Hause kam und wir eine Diskussion darüber hatten, ob wir das ganze System ändern sollten." Plötzlich stand die Frage im Raum, ob sie Königin werden wolle.



Da sich die junge Märtha Louise aber noch nicht bereit fühlte, eine so große Entscheidung zu treffen, wurde beschlossen, dass Haakon seinen Platz in der Thronfolge behält. Heute steht Märtha Louise in der norwegischen Thronfolge auf Platz vier - nach ihrem Neffen Prinz Sverre Magnus.



Ein Umstand, den Märtha Louise nach eigenen Aussagen nie bereut habe. Denn der streng vorgezeichnete royale Pfad habe ihr sowieso nie so wirklich gepasst, wie sie im Interview mit "Marie Claire" erzählte. "Ich hasste ordentlich gekleidete Jungen mit perfekten Frisuren, Mädchen mit den richtigen Manieren - weil ich immer respektabel aussehen und mich richtig verhalten musste, was nicht ganz zu meinem Inneren passte."

Bildrechte: IMAGO / NTB

Ihre Art eckte an - was Spuren hinterließ, wie sie sich in der TV-Reihe "Mini Sanning" ("Meine Wahrheit") beim TV-Sender STV erinnert:

Als ich Teenager war, dachte ich, alle hassen mich, weil alle die ganze Zeit so negativ schrieben. Ich bin in Norwegen wohl diejenige, die am meisten kritisiert wurde. Prinzessin Märtha Louise "Mini Sanning", STV

Royale Rebellin