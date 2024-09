Bereits 2002 hat Märtha Louise durch ihre erste Hochzeit mit Ari Behn auf all ihre königlichen Privilegien verzichtet. Als Konsequenz erhält sie auch keine Apanage. Die Prinzessin muss für ihr Geld also arbeiten - wie Normalsterbliche auch.



Doch Märtha Louise hat mehrere Eisen im Feuer: Sie macht Mode, hat mit "HeartSmart Conversations" ihren eigenen Podcast - und ein Händchen für lukrative Deals. Die Rechte an ihrer Hochzeit soll Märtha Louise laut "Daily Mail" an das "People"-Magazin und den Streaming-Riesen Netflix verkauft haben.



Durek Verrett verdient sein Geld hauptsächlich als Schamane. Seine spirituelle Nachhilfe kann man sogar buchen - ab 1.500 Dollar pro Stunde, wie man auf seiner Website nachlesen kann.