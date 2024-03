Macht Prinzessin Madeleine endlich Nägel mit Köpfen?



Der Umzugs-Ball kommt ins Rollen: Madeleines fünfköpfige Familie hat wohl endlich eine würdige Residenz in der Nähe von Stockholm gefunden.

Prinzessin Madeleine: Ein erster Sommer in Schweden

Eigentlich wollte Prinzessin Madeleine mit Ehemann Chris O'Neill und den drei gemeinsamen Kindern bereits im August 2023 von Miami nach Schweden ziehen.



Vom Hof hieß es damals: "Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas werden im Herbst in Stockholm eingeschult. Prinzessin Adrienne wird die Vorschule besuchen."



Doch dann wurde der Umzug in letzter Sekunde gecancelt - aus "persönlichen Gründen". Nun wird es aber Ernst, im Sommer 2024 soll es endlich losgehen. Zeit, die königlichen Koffer zu packen.

Schöner Wohnen im königlichen Hofstall?

Erst hieß es, dass Madeleines Familie eine frisch renovierte Wohnung in den königlichen Stallungen in Stockholms Innenstadt beziehen wird.



Doch da Planänderungen bei Madeleine an der Tagesordnung stehen, geht es jetzt doch weiter aufs schwedische Land hinaus.



Die Prinzessin soll sich laut "Svensk Damtidning" in eine viktorianische Villa aus dem Baujahr 1860 verliebt haben.

So herrschaftlich ist Madeleines neue Bleibe

Madeleines angeblich neues Zuhause befindet sich auf dem Anwesen von Schloss Ulriksdal in der Gemeinde Solna bei Stockholm - Grund und Boden ihrer Eltern Silvia und Carl Gustaf.



Die Eckdaten: 395 Quadratmeter Wohnfläche, zwölf Zimmer, Stallungen, Tennisplatz, Gästehaus und ein 1,2 Hektar großer Garten.



Madeleine kehrt damit endgültig in den Schoß ihrer Familie zurück: Schwester Victoria lebt auf Schloss Haga in Solna - nur einen Steinwurf entfernt.

So wohnte Madeleine in Florida