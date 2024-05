Harte Schale, weicher Kern? Mit seinem grummeligen Auftreten passt Chris O'Neill oft nicht so recht in Schwedens royale Bullerbü-Idylle. Dabei kann der Investmentbanker auch ganz anders, wie er jetzt beweist.

Seit Jahren versuchen Prinzessin Madeleine und Mama Silvia die Welt ein bisschen besser zu machen. 1999 gründete die Königin die "World Childhood Foundation", die sich weltweit für das Wohl und die Rechte von Kindern einsetzt.



Madeleine ist auf dem besten Weg, in Silvias Fußstapfen zu treten: Seit ihrem 17. Lebensjahr engagiert sich die Prinzessin in Mamas Stiftung, 2021 wurde sie sogar zur Vizepräsidentin ernannt. "Es ist davon auszugehen, dass Prinzessin Madeleine eines Tages das Kinderhilfswerk ihrer Mutter, die 'World Childhood Foundation', übernehmen wird", so ARD-Königshaus-Expertin Leontine Gräfin von Schmettow.



Ihr größter Unterstützer? Ehemann Chris O'Neill. Laut schwedischer Medien hat er wohl still und heimlich, ohne das Wissen seiner Frau, 700.000 Kronen (rund 60.500 Euro) an die Organisation gespendet.