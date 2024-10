Wie Informationschefin Margareta Thorgren gegenüber "Expressen" bestätigt, wird Madeleine ihren Vater ab Freitag, den 25. Oktober, als Staatsoberhaupt vertreten. König Carl Gustaf und Silvia reisen für zwei Wochen nach Brasilien - begleitet werden sie von Kronprinzessin Victoria, Prinz Philip und deren Familien. "Es handelt sich um die Herbstferien und eine Reise, die schon seit einiger Zeit geplant war, um der Königin die Gelegenheit zu geben, ihren Kindern und Enkeln Brasilien zu zeigen", so Margareta Thorgren in "Expressen". Hintergrund der Reise: Silvias Mutter Alice Soares de Toledo (1906-1997) stammt aus Brasilien. Madeleine bleibt derweil in der skandinavischen Heimat zurück - und muss allein das Zepter schwingen. Eine perfekte Gelegenheit, sich zu beweisen und die derzeit nicht so glänzenden Beliebtheitswerte wieder aufzupolieren.

Erst 25 Jahre alt und schon zwei Uniabschlüsse in der Tasche. Alexandra von Hannover hat genau das geschafft.



Nachdem die Tochter von Caroline und Ernst August von Hannover bereits ihren Bachelor in Politikwissenschaften in New York absolviert hatte, liegt nun auch der Master in Geschichte und Literatur in Paris hinter ihr.



Das wurde auch traditionell gefeiert. Auf Instagram veröffentlichte ihre Universität ein Foto wie sie und ihre Mitstreiterinnen ihre Hüte in die Luft werfen.