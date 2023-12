Leonor macht die Pisten im Rahmen ihrer militärischen Ausbildung unsicher. Seit August besucht die Prinzessin die Militärakademie von Saragossa, so wie einst König Felipe. Seit September darf sich Leonor sogar Kadettin nennen. Sie und ihre Klassenkameraden durchlaufen ein hartes dreijähriges Programm - ihre erlernten Fähigkeiten müssen die Militärschüler auch unter winterlichen Bedingungen unter Beweis stellen. Winter in Spanien? Selten, aber nicht ausgeschlossen. Astún in den Pyrenäen liegt auf einer Höhe von 1.655 bis 2.272 Metern. Aktuell herrscht dort schönstes Ski-Wetter - wie gemacht für Leonor und ihre Mitschüler.

Wie lange Leonor in Astún bleiben wird, ist nicht bekannt. Sicher wird sie aber die Feiertage am Hof verbringen. Dann sind die spanischen Royals endlich wieder vereint. Seit Spätsommer ist das königliche Nest nämlich leer, Letizia und Felipe leben quasi allein. Während Leonor in Saragossa ihre militärische Karriere ankurbelt, drückt Schwester Sofia in Wales die Schulbank.