Tausche Khaki gegen Weiß: Für ihr zweites Ausbildungsjahr schlüpft Kronprinzessin Leonor in eine nigelnagelneue Uniform - schnieke in Weiß, mit Goldknöpfen, blauer Hose und "Schiffchen" - der typischen Kopfbedeckung der Marine.



Als sogenannte "Guardia­marina", also Offiziersanwärterin bei den Seestreitkräften, rückt Leonor in die Marineakademie in Marín in Galicien an der Atlantikküste ein. Mit ihr werden 628 Kameraden die Schulbank drücken.



Schonfrist: Bis Weihnachten hat die Prinzessin noch Land unter den Füßen.