Ein Herz und eine Krone für Kronprinzessin Leonor: Bei der Thronfolgerin soll der Liebesblitz eingeschlagen haben - und zwar schon vor einer ganzen Weile!



Was man über die junge Liebe der Prinzessin weiß:

Bildrechte: IMAGO / PPE

Royale School-Sweethearts

Gabriel Giacomelli soll der junge Mann an Leonors Seite heißen. Zwischen dem 19-Jährigen und der Prinzessin soll es bereits in Wales gefunkt haben, wo beide von 2021 bis 2023 das UWC College besucht haben.



Die UWC hat einen hervorragenden Ruf - vor allem bei den oberen Zehntausend. In Wales drückten bereits Elisabeth von Belgien und Alexia der Niederlande die Schulbank. Leonors Schwester Sofia besucht seit 2022 das UWC College.

Bildrechte: imago images/PPE

Wie tickt Leonors Freund?

Wie "Bunte" und die italienische Zeitung "Gente" wissen wollen, entstammt Leonors Liebster aus einer angesehenen und millionenschweren Familie.



Gabriel Giacomelli wuchs als Sohn brasilianischer Eltern in New York auf. Seine Mutter ist eine erfolgreiche Marketing-Expertin, sein Vater arbeitet als Investmentbanker für die Deutsche Bank und hat einen Doktor in Philosophie.



Leonors Schwiegereltern in spe sollen ein nobles Apartmenthaus am Hudson River, nicht weit der berühmten Wall Street bewohnen.



Durchaus standesgemäß, wie man in aristokratischen Kreisen wohl sagen würde.

Bildrechte: picture alliance/dpa/EUROPA PRESS/Casa De S.M. El Rey

Laut der "Bild" soll Gabriel wie Leonor mehrere Sprachen sprechen, darunter Portugiesisch, Englisch und ein wenig Deutsch. Er gilt als sehr sportlich, spielt Football, Lacrosse und liebt Kunst.

Leonor liebt US-Studenten

Nach der Schule zog es Gabriel Giacomelli für sein Studium zurück in die New Yorker Heimat. Laut der spanischen Illustrierten "¡Hola!" soll Leonor ihren Freund dort über Ostern erstmals besucht haben. Vier Tage sollen die beiden turtelnd im frühlingshaften Big Apple verbracht haben.

Liebe zwischen New York und Spanien

Leonor und Gabriel Giacomelli führen also eine Fernbeziehung. Zwischen ihnen liegen rund 6.000 Kilometer - und zahlreiche Verpflichtungen. Leonors Leben ist wahrlich kein Zuckerschlecken, Auszeiten sind selten, ihr Pensum ist hoch.



Kann das eine erste Liebe aushalten? Oder wird ihre Beziehung irgendwann unter der Schwere der Krone leiden?

Bildrechte: dana press

Wie ernst ist es zwischen Leonor und Gabriel?

Die Liebe zwischen Leonor und Gabriel Giacomelli wurde vom Palast bisher nicht offiziell bestätigt - aber auch nicht dementiert.



Ein Insider verriet "¡Hola!", dass es Leonor und Gabriel ohnehin langsam angehen lassen wollen. Sie möchten ihre Liebe nicht "labeln" und sollen (noch) nicht in einer festen Beziehung sein.



Was dagegen spricht: Laut "¡Hola!" und "Il Messaggero" sollen sich Gabriel und Leonors Eltern bereits kennengelernt haben. Angeblich nahmen Letizia und Felipe ihren Vielleicht-Schwiegersohn 2022 sogar mit in den Oster-Urlaub. Und auch bei der Geburtstagsfeier von Oma Paloma Rocasolano (Letizias Mama) soll Gabriel mit von der Partie gewesen sein.



Auf dem royalen Parkett ist Gabriel also immerhin schon ein bisschen erprobt. Und auch Felipe scheint keine großen Einwände gegen Leonors ersten Freund zu haben.