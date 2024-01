Die japanische Kronprinzessin Kiko leidet offenbar seit Wochen an einer mysteriösen Krankheit. Nach Angaben japanischer Medien , die sich auf das kaiserliche Hofamt berufen, soll es der 57-Jährigen seit Ende Dezember vergangenen Jahres schlecht gehen. Demnach könne sie mittlerweile wegen Magen-Darm-Beschwerden nicht mehr richtig essen.

Für das weihnachtliche Familienbild konnte Kiko, die in Wien in die Grundschule gegangen ist und fließend Deutsch spricht, noch posieren, seitdem rätseln die Ärzte, was der Kronprinzessin fehlt.



Nach Angaben der österreichischen "Kronen Zeitung" konnten sie weder den Auslöser der Erkrankung, noch deren Symptome richtig einordnen und stünden vor einem Rätsel. Prinzessin Kiko werde eingehend untersucht. Corona- und Grippe-Tests seien negativ ausgefallen.