Prinzessin Kate: Nach Krebs und Chemo Besuch im Krankenhaus in dem sie behandelt wurde

Für Prinzessin Kate war es der erste Soloauftritt im neuen Jahr. Sie übernimmt auch die Schirmherrschaft des Royal Marsden NHS Foundation Trust. Am Ende ihres Besuchs wurde es dann emotional. Zu einem Patienten, der eine Chemotherapie bekommt, sagte sie aus eigener Erfahrung: "Es ist wirklich schwer." Prinzessin Kate umarmte danach auch eine Frau. "Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um zu helfen", so Kate.

Schockmoment für die norwegischen Royals: Königin Sonja musste nach einem Skiausflug vorübergehend ins Krankenhaus. Die 87-Jährige habe unter Vorhofflimmern gelitten, hieß es in einer Mitteilung des Königshauses.



Sonja sei deshalb zur Beobachtung in ein Krankenhaus in Lillehammer gebracht worden. Immerhin: Die Situation war offenbar nicht ernst und Sonja die ganze Zeit in guter Verfassung. Bereits am Sonntagmorgen (12.1.) kam die Entwarnung. Die Königin sei mit normalem Herzrhythmus entlassen worden.



Wie die Geschichte weitergeht, lesen Sie hier.