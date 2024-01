Während Kate sich schont, schmeißt Prinz William daheim im Adelaide Cottage in Windsor den Alltag mit den royalen Sprößlingen. Dabei bekommt er Unterstützung von Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo und Kates Eltern Carole und Michael Middleton.



Zwei Wochen ohne Mama sind hart, doch zum Glück gibt es andere Möglichkeiten. Royal-Expertin Emily Nash von der britischen "Hello" weiß, dass Kate es liebt, wenn sie zum Beispiel im Ausland ist, mit ihren Kids per Video zu telefonieren. Sicherlich stehe sie auch so aus dem Krankenhaus mit ihnen in Kontakt.