Doch bis Isabella ganz alleine losdüsen kann, wird es noch eine Weile dauern: Bis zu ihrem 18. Geburtstag (21. April) darf die Zweite in der Thronfolge nur mit einer Begleitperson Auto fahren. Diese muss mindestens 30 Jahre alt sein und seit zehn Jahren einen dänischen Führerschein besitzen. Doch die königliche Security wird diese Anforderungen sicher erfüllen, wenn König oder Königin mal nicht können. Gut möglich, dass zu Isabellas Geburtstag am 21. April ein Auto ganz oben auf der Wunschliste steht. Wie " Her & Nu " und das " Hello! "-Magazin wissen wollen, ist ihr Brüderchen Christian stolzer Besitzer eines BMW X1 Sport. Dekadent, dekadent diese dänischen Royals - doch es geht auch anders.

Charles wiederum soll laut "Sun" seine ersten Runden in einem Aston Martin DB6 (Baujahr 1970) gedreht haben.



Und weil bei den Royals nichts weg kommt, hatte jener Aston Martin bei Williams und Kates Hochzeit noch einmal einen großen Auftritt: Am 29. April 2011 fuhr das frisch vermählte Paar in Charles' Nostalgiewagen an der jubelnden Londoner Menge vorbei. So schließt sich der Kreis.