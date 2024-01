Ingrid Alexandra von Norwegen hat den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt! Das zumindest berichtet die norwegische Zeitung "Se og Hør". Die Prinzessin soll mit ihrem Freund zusammen wohnen. Doch von Dauer soll das gemeinsame Wohnglück wohl nicht sein.

Gemeinsame Wohnung in Oslo

Bereits im Oktober ist die Tochter von Kronprinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit flügge geworden und hat das elterliche Zuhause verlassen. Seitdem wohnt die 19-Jährige in ihren ersten eigenen vier Wänden.



Und dort lebt sie nicht allein! Ihr Freund Magnus soll neuerdings mit ihr in der 40 Quadratmeter großen Wohnung im angesagten Osloer Stadtviertel "Grünerløkka" wohnen. Wie "Se og Hør" wissen will, bestehe die Wohnung aus insgesamt zwei Zimmern und einer Küche.



Für den royalen Unterschlupf soll der Mietpreis bei rund 1.800 Euro liegen. Kein Wunder also, dass sich die Prinzessin einen Mitbewohner in die Wohnung holt. Die beiden seien regelmäßig "in Cafés und an anderen Orten in Grünerløkka" gesichtet worden, berichtet "Se og Hør" weiter.

Bildrechte: IMAGO / PPE

Kurzer Weg zu Freunden und Arbeit

Praktisch an der Wohnung ist auch der kurze Arbeitsweg von Prinzessin Ingrid Alexandra. Seit Herbst 2023 arbeitet die 19-Jährige als Schulassistentin an ihrer ehemaligen Schule, die in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnung liegen soll, und als Umwelthelferin.



Außerdem sollen auch einige ihrer Freunde in dem angesagten Stadtviertel leben. Und nicht nur das: Im Falle von Heimweh hat es die Prinzessin auch nicht weit bis zum Zuhause ihrer Eltern. Das ist nämlich nur 25 Kilometer von Oslo entfernt - auf Gut Skaugum.

Bildrechte: picture alliance / AP | Lise Aaserud

Hat die gemeinsame Zeit bald ein Ende?