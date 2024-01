Fast 26 Jahre lang waren Infantin Cristina von Spanien und Iñaki Urdangarín verheiratet, 2022 zerbrach die Ehe. Der Grund: König Felipes Schwager verliebte sich in eine andere Frau. Die Neue an seiner Seite: die knapp zwölf Jahre jüngere Ainhoa Armentia.



Dabei fing alles so schön an: Cristina von Spanien und Iñaki Urdangarin hatten sich bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta kennengelernt. Er spielte dort mit dem Handballnationalteam Spaniens. Ein Jahr später wurde bereits geheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.