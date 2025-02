Wer zu viel fernsieht, bekommt viereckige Augen. In Prinzessin Arianes Fall ist das Smartphone der Übeltäter. Woher wir das wissen? Von Arianes besorgter Mama. Königin Máxima plaudert über die Augenprobleme ihres Nesthäkchens und verrät, warum Ariane gar nicht mal so unschuldig an ihrer Sehschwäche ist. Spoiler: Es liegt nicht daran, dass Ariane zu wenig Karotten geknabbert hat. Die sollen ja bekanntlich gut für die Äuglein sein ...

Wie Máxima am Rande einer Konferenz über die Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen erzählte, haben sie und Willem-Alexander deshalb schon ein ernstes Wörtchen mit ihrem Töchter-Trio gesprochen und abgewogen, wie viel Zeit die royalen Damen am Smartphone verbringen dürfen.



Der Haken: König und Königin können kaum überprüfen, ob sich ihr Nachwuchs an die Abmachung hält. Keine ihrer drei Mädchen wohnt noch ihm heimischen Schloss in Den Haag.



Amalia studiert in Amsterdam, Alexia in London und Ariane drückt im italienischen Triest die Schulbank.



Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? In diesem Fall bleibt dem Königspaar wohl nichts anderes übrig, als auf die Vernunft der Töchter zu setzen ...