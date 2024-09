Warum jetzt der Sinneswandel? "Amalia hat selbst Bilanz gezogen und entschieden, dass sie nun doch beitreten will", vermutet Königshausexpertin Annemarie de Kunder . Vieles habe sich bei "A.S.C./A.V.S.V." seit dem letzten Jahr verändert. So dürfe zum Beispiel bei Aufnahmeritualen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden und es gebe eine Anlaufstelle für sexuell übergriffiges Verhalten.

Vielleicht will Amalia auch in die Fußstapfen ihrer Familie treten? Immerhin waren auch König Willem-Alexander und Königin Beatrix Mitglieder in Studentenverbindungen - allerdings in der Leidener Vereinigung "Minerva".



Außerdem ist es für ein Mitglied der königlichen Familie nicht immer einfach, neue Freundschaften zu schließen - auch hier ist eine Studentenverbindung für Amalia eine gute Möglichkeit, unbefangener Kontakte zu knüpfen.