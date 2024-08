Seit dem Beginn der olympischen Sommerspiele in Paris tummeln sich immer wieder europäische Royals in der französischen Hauptstadt. Viele von ihnen nutzen ihren Sommerurlaub, um ein bisschen Olympia-Luft zu schnuppern und Wettkämpfe ihrer Nationen live zu verfolgen.



So auch Prinzessin Amalia der Niederlande, die gerade Semesterferien hat. Sie zeigt sich regelmäßig auf der Zuschauertribüne. Am Montag (05.08.) schaute sich die Thronfolgerin das 3x3 Basketballfinale der Männer an, um das niederländische Team gegen Frankreich anzufeuern.



Neben der 20-Jährigen nahmen nicht etwa ihre Eltern Platz, sondern König Felipe von Spanien.