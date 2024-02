Das hat sie sich sehr gewünscht: Die niederländische Kronprinzessin Amalia (20) kann möglicherweise endlich wieder in ihrem Studentenhaus in Amsterdam wohnen. Verschiedene niederländische Medien berichten, dass Anwohner rund um das Studentenwohnheim Sicherheitskräfte vor Ort beobachtet haben und neue Kameras installiert worden seien. Kleine Hinweise, die hoffnungsfroh stimmen!



Stimmen die Vermutungen, kann die Prinzessin nun bald wieder allein in Amsterdam ihren Alltag verbringen, nachdem sie vor einiger Zeit zurück zu ihren Eltern nach Den Haag ziehen musste.