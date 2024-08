Bald müssen der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima quer durch Europa reisen, wenn sie ihre Töchter besuchen wollen. Ihre zweitälteste Tochter Alexia wird nämlich nach dem Sommer zum Studium nach London ziehen, um am dortigen University College Sozialwissenschaften zu studieren. Das gab der Palast bekannt.

Im vergangenen Jahr hatte sie ihr Abitur in Wales gemacht, gemeinsam mit Prinzessin Leonor von Spanien. Anders als Leonor, die direkt nach dem Abitur eine Ausbildung beim spanischen Militär begann, gönnte sich Alexia erst einmal eine Auszeit.



Das kam nicht bei allen Niederländern gut an und Alexia geriet in die Kritik. Der Vorwurf: Während ihre ältere Schwester Amalia vor der Mocro-Mafia nach Madrid fliehen musste und dort unter schwierigen Bedingungen ihr Studium fortsetzte, reiste Alexia durch die Welt.