20.11.2023 | Königin Silvia eröffnet Schutzhaus für misshandelte Kinder

Königin Silvia hat heute zum Tag der Kinderrechte in Frankfurt das erste Childhood-Haus in Hessen eröffnet. Die Anlaufstelle für misshandelte Kinder steht auf dem Campus des Uni-Klinikums. Letztes Jahr war bereits ihre Tochter Madeleine zum Bau des Hauses nach Frankfurt gereist.



"Kinder sind nicht nur die Erwachsenen der Zukunft – sie sind unser Hier und Heute", so Königin Silvia in ihrer Rede. "Möge dieses Haus ein Ort der Hoffnung und des Schutzes für alle Kinder sein."

19.11.2023 | Victoria von Schweden hält Rede im deutschen Bundestag

Mit einer Gedenkstunde im Deutschen Bundestag wurde an diesem Sonntag (19.11.) an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Die Gedenkrede des diesjährigen Volkstrauertags hielt Kronprinzessin Victoria von Schweden.

Der Grund für Victorias Besuch: Eines der Themen des Volkstrauertags 2023 ist die deutsch-schwedische Geschichte. In ihrer Rede, die Victoria auf Deutsch hielt, ging sie unter anderem auf die starken Beziehungen zwischen Deutschland und Schweden ein. Diese seien "vielfältig und reichen weit zurück. Meine Gefühle für Deutschland sind innig und tief", so die 46-Jährige, deren Mutter Silvia von Schweden in Deutschland geboren wurde.

Bildrechte: IMAGO/Christian Spicker

Bereits am Mittag erfolgte eine Kranzniederlegung an der Neuen Wache, der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Berlin, an der neben der Kronprinzessin und ihrem Mann Prinz Daniel auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender teilnahmen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Britta Pedersen

18.11.2023 | Prinz William ist der "heißeste Glatzkopf"

Die Liste der prominenten Männer ohne wallendes Haupthaar ist lang. Bruce Willis, Vin Diesel und Dwayne Johnson sind drei Beispiele. Aber keiner von ihnen scheint die Fans so zu begeistern, wie der lichte Prinz William.



Wie das Online-Unternehmen Yahoo berichtet, belegt der britische Royal in einer Augenzwinker-Studie den ersten Platz unter den "heißesten Glatzenträgern". Die Untersuchung kommt von der Agentur Reboot, die sich mit dem Suchverhalten von Internetnutzern befasst.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire/Victoria Jones

Kriterien neben dem Online-Suchverhalten seien unter anderem die Attraktivität der Stimme und wie sehr die Glatze glänzt.



Die Werte scheinen bei Prinz William so überzeugend zu sein, dass für den Letztjahressieger Vin Diesel nur Platz zwei und Schauspieler Jason Statham Platz drei bleiben.

17.11.2023 | Victoria von Schweden zu Besuch in Deutschland

Victoria von Schweden versprüht royalen Glanz bei ihrem Deutschlandbesuch. Am ersten Tag ihrer dreitägigen Reise besuchte die Kronprinzessin Hessen. Im Rahmen des "German-Swedish Business Summit" machte sie bei einem schwedischen Medizintechnik-Unternehmen in Frankfurt halt. Dort ging sie mit den neuesten Entwicklungen für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen auf Tuchfühlung. Bildrechte: picture alliance/dpa | Helmut Fricke

Die Freude war groß, als die Prinzessin ihre Reise dann nach Wiesbaden führte. Zahlreiche Fans wollten einen Blick auf den royalen Besuch ergattern und kamen mit Fähnchen und Blumen, um die 46-Jährige vor ihrem Treffen mit Ministerpräsident Boris Rhein vor der hessischen Staatskanzlei zu begrüßen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Arne Dedert

Am Abend wurde es für Kronprinzessin glamourös: Victoria von Schweden nahm an der Verleihung des 20. Schwedischen Unternehmenspreises teil. Falls der Abend länger dauert, wäre das kein Problem, denn am Samstag kann die Prinzessin ausschlafen, es stehen keine weiteren Pressetermine an.



Am Sonntag geht es dann weiter nach Berlin, wo Victoria von Schweden zum Volkstrauertag gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an einer Gedenkzeremonie teilnehmen wird.

14.11.2023 | Prinz Christian darf Königin Margrethe vertreten