Die Stiftung setzt sich etwa für traditionelles Handwerk, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ein. Für Rod Stewart heißt das: viele Termine, viele Reden und voller Einsatz für all das, was auch König Charles so sehr am Herzen liegt.



Mit dem Botschafter-Job sind Stewart und seine Frau Penny Lancaster übrigens in guter Gesellschaft: So stehen zum Beispiel auch David Beckham und Sienna Miller im Dienste des Königs.