Unter jedem Dach ein Ach - auch unter gekrönten Dächern...



Mitten im Abdankungsstress scheinen sich die beiden Prinzen Frederik und Joachim wieder in die Haare bekommen zu haben - es geht um nicht-verschickte Einladungen. Und das könnte Folgen haben.



Streitereien unter Geschwistern kommen eben in den besten Familien vor, auch bei den Royals. Großbritannien hat William und Harry, Dänemark Frederik und Joachim.

Streit bei Königs

Prinz Joachim gegen den Rest der Familie: Es brodelt hinter den Palastmauern - und das schon länger.



2022 musste sich Prinz Joachims Familie von ihren Prinzen- und Prinzessinnen-Titeln verabschieden - auf Wunsch von Königin Margrethe. Ein Affront, fand ihr Zweitgeborener. Öffentlich wetterte er über die Entscheidung seiner Mutter - vergebene Liebesmüh. Aus Prinz und Prinzessin wurden Graf und Gräfin - Punkt.



Eine Tatsache, mit der sich die Familienmitglieder anfreunden mussten, auch wenn "es gewöhnungsbedürftig ist, jetzt ein Graf zu sein", wie es Joachims Sohn Nikolai im Interview mit "9Honey" formulierte.



Der Auslöser für den neuesten Knall? Die Einladungen zur Proklamation am 14. Januar.

Prinz Joachim: Keine Einladung zur Proklamation?

Joachims älteste Söhne sollen NICHT zum Thronwechsel eingeladen sein, wie das dänische Blatt "Ekstra Bladet" erfahren haben will. Er selbst kommt (allerdings ohne Frau Marie), wird aber einen Tag später schon wieder abreisen, wie der Palast mitteilte.



Stimmen die Schlagzeilen, käme das einem waschechten Skandal gleich. Immerhin handelt es sich bei Nikolai und Felix um enge Familienmitglieder, auch wenn sie in der Thronfolge kaum eine Rolle spielen. Dass sie bei einem derart geschichtsträchtigen Event nicht dabei sein werden, kann als klares Zeichen gedeutet werden.



Das dänische Königshaus selbst hat sich zu den Gerüchten bisher nicht öffentlich geäußert. Es wird sich wahrscheinlich erst am Tag des Thronwechsels zeigen, ob etwas an den Schlagzeilen dran ist.



Nikolai lebt aktuell mit seiner Freundin Benedikte in Australien. Wäre er geladen, müsste er sich bald auf den Weg in die Heimat machen...

Frederik vs. Joachim

Das Verhältnis zwischen Kronprinz Frederik und Prinz Joachim gilt schon lange als angeschlagen - und das, obwohl die beiden einst sehr eng waren.



Die beiden trennen nur 377 Tage - ein gutes Jahr, das ihre Leben in komplett andere Richtungen manövriert hat. Frederik der künftige König, Joachim immer ein paar Schritte hinter seinem Bruder.



Ihre Kindheit und Jugend schweißte die beiden einst zusammen. Die Eltern waren oft abwesend, Nannys zogen die beiden Prinzen groß. In den 1970er-Jahren besuchten Frederik und Joachim laut "Billed Bladet" zuerst eine Privatschule in Kopenhagen, als Jugendliche verbrachten sie 1982 ein Schuljahr im Internat in der Normandie in Frankreich - keine leichte Zeit, vor allem für den zurückhaltenden Frederik.



Im Buch "Unter dem Balken" erinnerte sich der Thronfolger: "Es war in unseren frühen Teenager-Jahren, als wir auf ein Internat gingen, wo wir für lange Zeit uns selbst überlassen waren. Zum Glück waren wir im selben Haus. Ich erinnere mich, dass es mir sehr viel bedeutet hat, dass er da war."

Everbodys Darling Joachim

In den 80er- und 90er-Jahren war Joachim beim dänischen Volk populärer als sein Bruder - im Vergleich zu heute vertauschte Rollen. Frederik galt als scheu, während sein Bruder gern im Scheinwerferlicht stand.



Heute gelten Mary und Frederik als DAS Traumpaar des dänischen Königshauses. Das sah in den 90er-Jahren anders aus: Da beherrschten Joachim und seine Frau Alexandra die Klatschspalten - im positiven Sinne. Frederik war der ewige Single und drittes Rad am Wagen.

Doch dann kam Mary: Die Australierin eroberte Dänemark im Sturm, brachte Glamour und einen kosmopolitischen Esprit ins Königshaus. Joachims Rolle wurde immer unwichtiger, vor allem als er sich 2005 von Alexandra scheiden ließ. Seine 90er-Jahre-Beliebtheit erlangte er nicht mehr zurück.

Räumliche Trennung oder Flucht?

Mittlerweile sieht man die beiden Brüder nur noch selten zusammen. 2019 zog Joachim mit seiner Familie nach Frankreich. Joachim und Marie deuteten 2020 gegenüber dänischen Medien an, dass die Wahl der neuen Heimat nicht auf eigenen Wunsch geschehen sei. Im Sommer 2023 zog die Familie weiter nach Washington, D.C.

Ende gut, alles gut?