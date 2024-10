Als Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate ist der Werdegang von Prinz George vorgezeichnet. Der Elfjährige wird eines Tages König von England. Nach seinem Vater steht er an zweiter Stelle in der Thronfolge. Doch bei einem Restaurantbesuch mit seiner Mutter verrät der Kleine, dass er eine ganz andere Vorstellung seiner beruflichen Zukunft hat.



Der Restaurantbesitzer Desmond MacCarthy erzählt der "Daily Mail" vom royalen Besuch in seinem Lokal. So soll Prinz George beim Anblick des Pizzaofens spontan gesagt haben: "Das ist es, was ich tun möchte, wenn ich groß bin."